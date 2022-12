Devis ’il pescatore’ A Marina un tuffo che valse una vita

Se c’è una storia che si è meritata gli onori della cronaca nel 2022, è certamente quella di Devis Ghetti, ribattezzato ‘il pescatore eroe’. Il 45 enne di Lugo, pescatore e sommozzatore che in passato ha lavorato anche come bagnino, ha infatti salvato la vita a un automobilista. L’episodio risale allo scorso28 maggio quando, intorno alle 5.30 di mattina, un’auto guidata da un lughese di 29 anni, è piombata nel canale di Marina di Ravenna, nel punto dove si ormeggia il traghetto. Mentre la Toyota Yaris stava affondando, provvidenziale è stato il colpo d’occhio di alcuni pescatori che si stavano preparando per uscire in mare. Uno di loro, per l’appunto Ghetti, si è tuffato nell’acqua del Candiano mentre arrivava la motovedetta della Capitaneria di Porto che ha poi fornito assistenza al pescatore.

Con l’aiuto di un martello, Ghetti ha rotto il lunotto posteriore dell’auto aiutando il guidatore a uscire. Un’operazione che gli è costata qualche ferita da taglio alla mano, ma gli è valso il salvataggio di una vita umana. "Quando sono intervenuto – ricorda – l’auto stava affondando, era già immersa per tre quarti, si veda solo il baule. Mi sono buttato e ho provato ad aprirlo, ma niente. Ho cercato di bussare, ma non vedevo quante persone fossero all’interno perché i vetri erano oscurati. Quando si è avvicinata una barca pilota, ho chiesto una mazzetta ma non ce l’avevano. Hanno però trovato un martellino piccolo, di quelli per i chiodi. Ero scoraggiato, ma alla prima botta sono riuscito a rompere il lunotto, vedendo finalmente la testa del ragazzo. Gli ho afferrato i capelli, l’ho tirato su ed è riuscito a uscire mentre la macchina finiva sott’acqua del tutto. Dal traghetto ci hanno buttato un salvagente e recuperato a bordo".

Tutto è filato liscio, bastava non trovare il martellino, arrivare due minuti dopo o trovare il guidatore in una posizione sbagliata, e la vicenda avrebbe preso una piega completamente diversa. "In quei momenti c’è poco da pensare, ci ho provato e basta – commenta Ghetti –. E per fortuna tutto ciò che poteva andare bene è andato bene". Per il coraggio e l’altruismo dimostrato in quel salvataggio, Devis Ghetti è stato premiato dal prefetto Castrese De Rosa in occasione delle celebrazioni del 2 giugno. Da tutti i presenti è stato accolto con grandi applausi.