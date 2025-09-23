Di corsa contro la violenza di genere. Pink Ranning, è tutto pronto

La Darsena si prepara alla quinta edizione della Pink RAnning, la corsa non competitiva promossa da Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa. Domenica prossima, alle 9.30, oltre 3.500 persone partiranno, anche in caso di pioggia, dall’area antistante l’Autorità Portuale per correre o camminare lungo i due percorsi da 5 e 10 chilometri.

Un grande serpentone rosa invaderà la città per lanciare un messaggio chiaro: "Stop alla violenza sulle donne". Iscrizioni aperte fino a domani online e per il weekend al villaggio in Darsena. Confermato anche il ’riscaldamento’ del 27 settembre con yoga, allenamenti e momenti di benessere collettivo. L’assessora regionale a Sport e Turismo Roberta Frisoni ha sottolineato l’importanza di coinvolgere tutte le generazioni nella battaglia contro la violenza di genere. Ospite speciale la cantante e performer Malika Ayane, mentre tra le istituzioni parteciperà, oltre alle parlamentari Valeria Valente e Ouidad Bakkali, anche il sindaco Alessandro Barattoni che ha commentato: "La Pink Ranning è un esempio di come Ravenna sappia unire sport, cultura e diritti".

Per il commissario dell’Autorità Portuale Francesco Benevolo, "vedere la partenza davanti alla nostra sede assume un valore simbolico: il porto non è solo luogo di traffici e merci, ma anche di comunità, di apertura e di diritti". Soddisfazione espressa da Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, che ha ricordato come sia "una iniziativa fondamentale per dire alle donne che subiscono violenza che non sono sole". Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, ha detto: "È un momento in cui inclusione e solidarietà diventano partecipazione concreta e responsabilità sociale". La manifestazione si chiuderà ai Giardini Pubblici con ’I bambini in Festa’, dove i runners potranno pranzare con uno sconto.

m.v.v.