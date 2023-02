Di giorno ora l’automedica è a Castello

Le automediche sono state ridotte, ma dai primi dati emersi in seguito alla rimodulazione del sistema 118 la risposta fornita è stata finora compatibile con le esigenze dei pazienti. Almeno secondo il direttore dell’unità operativa 118 ed emergenza territoriale di Ausl Romagna Maurizio Menarini: "I dati che abbiamo raccolto dopo un mese e mezzo ci dicono che non è cambiato significativamente nulla in termini di risposta all’utenza, perchè la valutazione riguarda i tempi di intervento con il primo mezzo e su questo punto il numero di ambulanze, che noi consideriamo soccorso avanzato a leadership infermieristica, non è cambiato".

I dati nazionali evidenziano in particolare per i codici di massima gravità un tempo massimo di intervento di 18 minuti: "Noi abbiamo un tempo di risposta di 15 minuti, e questo è rimasto invariato – spiega Menarini –, inoltre non ci sono state variazioni significative sulla medicalizzazione (ovvero l’intervento dell’automedica, ndr), un intervento questo che può essere immediato quando l’ambulanza e l’auto partono insieme, o che viene attivato su richiesta dell’equipaggio del mezzo di soccorso. In entrambi i casi la medicalizzazione arriva dove serve e nei tempi compatibili con le esigenze del paziente".

Il monitoraggio delle attività è tuttora in corso da parte di Ausl, e sebbene in questa fase sia escluso un ritorno all’utilizzo globale delle dodici automediche su tutto il territorio romagnolo, qualche modifica è stata già introdotta. In particolare la prima rimodulazione prevedeva la riduzione dell’operatività delle due automedicalizzate, quella di Faenza e quella di Lugo, a una sola con base alla casa della salute di Cotignola. Dalla fine di gennaio invece "abbiamo fatto una valutazione sulle chiamate e in relazione alla densità abitativa – precisa Menarini –, e ora l’automedica è in sosta diurna a Castel Bolognese". Questo perchè il nuovo sistema di soccorso è "dinamico" e contempla vari cambiamenti, anche in funzione dell’operatività dell’elicottero. Nella giornata di lunedì per esempio, a causa della nebbia, l’equipaggio dell’elimedica era impiegato a terra, quindi "oltre a essere attiva l’automedica della centrale operativa di Ravenna, erano operative anche le automediche di Lugo e di Faenza".

Menarini analizza poi le chiamate e la tipologia di intervento richiesto. "Ogni anno riceviamo circa 215mila chiamate al 118 (in tutto il territorio romagnolo, ndr), che generano 130mila interventi. Il secondo dato riguarda il fatto che di questi interventi abbiamo un 44% di codici verdi, ovvero senza nessuna criticità, interventi quindi che possono essere temporizzati. I codici rossi sono invece il 15%: parliamo di numeri molto bassi".