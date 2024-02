Di Gregorio e Rombi si aggiudicano il trofeo ‘Fiordiprimi’ categoria Under 10

Sono i giovani i grandi protagonisti degli eventi organizzati dal Circolo Tennis Massa Lombarda in questo inizio 2024. Due settimane dopo la competizione per la categoria Under 14 i campi di via Fornace di Sopra hanno infatti ospitato il trofeo ‘Fiordiprimi’, torneo nazionale Under 10 con la formula Rodeo weekend, che ha visto l’affermazione di Stefano Scotto Di Gregorio e Giorgia Rombi. Nel tabellone maschile Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) in semifinale ha superato 4-0 4-2 Tommaso Cavassi (Ten Sport Center Pinarella) e nel match clou si è aggiudicato per 4-1 4-0 il derby con il compagno di colori Denny Bentini, che a sua volta nel turno precedente aveva regolato 4-2 4-0 il ’padrone di casa’ Lorenzo Xella.

Nella competizione femminile si è imposta Giorgia Rombi (Ct Bagnacavallo), che in semifinale ha regolato 4-0 4-2 Carlotta Cova (Tc Faenza) e in finale ha sconfitto 4-0 4-1 Sara Gavagna (Cus Ferrara), approdata all’atto conclusivo battendo 4-2 4-0 Sabrina Antonia Puscas (Tennix Training Center). Le competizioni dedicate alle nuove leve proseguiranno con un altro torneo Rodeo dedicato alla categoria Under 12, in programma nel prossimo weekend.