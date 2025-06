‘Di martedì’ la sera a Bagnacavallo tra musica, giochi e negozi aperti

A Bagnacavallo torna ‘Di martedì’, iniziativa promossa dalla rete di imprese ‘Bagnacavallo fa Centro’ con il Comune, le associazioni di categoria e quelle di volontariato. Si comincia martedì 10 giugno: per tre martedì consecutivi, per le vie e le piazze del centro storico, ci saranno mercatini, musica, giochi e animazioni, esibizioni sportive, street food e negozi aperti.

Il palco di piazza della Libertà ospiterà tre spettacoli dalle 21: martedì 10 giugno torneranno i Moka Club tra dance e pop, martedì 17 i Basterd Jazz proporranno musica dagli anni 90 a oggi, mentre martedì 24 salirà sul palco Vittorio Bonetti, che accompagnato dalla sua band presenterà ‘A Bagnacavallo ci sono stato con Bonetti’, una serata con le canzoni di Lucio Dalla. Un secondo spazio musicale sarà allestito in piazza Nuova, dove si esibiranno Enrico, Alessandra & Friends (10 giugno), Quasi Trio (17 giugno) e Lovely Weather (24 giugno). In via Mazzini e via Matteotti saranno allestiti i mercatini creativi e numerosi saranno i punti ristoro dislocati in tutto il centro storico.

Inoltre, durante le serate ‘Di martedì’, in via Matteotti ci si potrà divertire con giochi di legno e di una volta, mentre in via Mazzini si troverà un punto gioco a cura di Fulgur Basket. Piazza del Carmine ospiterà un laboratorio di percussioni africane con Lamp Fall (Tidian Diop e Amadou Sow), mentre in via Matteotti ci sarà Kangoo Power il 17 giugno e una Zumba Extra Class il 24 giugno. In occasione dell’evento, ogni sera dalle 21 il Club Cine Foto Amatori Bagnacavallese allestirà ‘Obiettivo Bagnacavallo in teatro’, set fotografico al Goldoni, e sarà aperta fino alle 22 la mostra di pittura ‘Diventare Oceano’ allestita da BiArt al Sacrario dei Caduti. Il 17 e 24 giugno sarà inoltre aperta in via straordinaria, dalle 20 alle 23, la mostra ‘Risonanze empatiche’ curata dal Museo Civico delle Cappuccine al piano terra dell’ex convento San Francesco.

Per informazioni e programma generale www.bagnacavallocultura.it.