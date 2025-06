Di nuovo vandalizzata la segnaletica dei sentieri del Cai

Un nuovo atto di vandalismo ha colpito un sentiero disegnato dal Cai Faenza, questa volta dalle parti di Lutirano: "È stata sottratta la segnaletica relativa al sentiero 583, che porta da Badia della Valle alla Cavallara, e al sentiero 583-A, che da Lutirano sale fino al crinale – evidenzia per il Cai di Faenza Luca Nati –. Trattasi di un palo e di tre cartelli. Purtroppo non è la prima volta che succede: in questo caso siamo doppiamente infastiditi. La segnaletica era infatti nuova – quei sentieri rientrano fra quelli che abbiamo ridisegnato dopo che quella porzione di Appennino era stata sconvolta dalle frane del 2023 – ed inoltre era stata posizionata grazie ai proventi di una raccolta fondi dedicata alla memoria di mio nipote, originario come me di Lutirano".

In tempi recenti altri sentieri Cai erano stati vandalizzati, benché il Club alpino non abbia sospetti contro persone in particolare: "A Tredozio trovammo alcuni cartelli colmi di offese personali, ad esempio. L’Alta valle del Lamone qualche problema ce lo dà – prosegue Nati –, basti pensare che tempo fa furono capovolte le frecce che indicano i sentieri dalle parti di Gamogna e del monte Lavane, con il rischio che degli escursionisti inesperti finiscano fuori rotta, in alta montagna, in luoghi in cui per interi chilometri non esistono punti di riferimento. Un comportamento inconcepibile".

f.d.