Di Tommaso: "Dogana, nomine ferme e organizzazione vacillante"

La riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, partita il primo maggio in via sperimentale in Emilia-Romagna e Marche, entrerà in vigore nel territorio nazionale il 1° novembre.

"Dopo oltre sei mesi, la situazione degli uffici di Ravenna è caratterizzata dall’incertezza sul piano organizzativo", osserva Federico Di Tommaso, presidente dell’Associazione Doganalisti Emilia-Romagna. "Sebbene siano stati fatti alcuni aggiustamenti, con l’aumento delle posizioni organizzative in diversi settori, ancora mancano le nomine e, nel caso di Ravenna, si paga l’infausta decisione di declassarla dalla prima alla terza fascia. Le posizioni organizzative sono strutturate sulla base della fascia di appartenenza della Dogana, di conseguenza Ravenna soffrirà di una probabile carenza strutturale e organizzativa".

Sulla dotazione di personale Alessandra Riparbelli, vicepresidente della sezione ravennate dell’associazione, aggiunge che "anche se è aumentato di numero, non è sufficiente per far fronte alle necessità di controlli che riguardano non solo il porto di Ravenna, ma un vasto territorio che spazia nell’arco di circa 60 km oltre ai nuovi compiti che riguardano i monopoli". Di Tommaso evidenzia che "le unità in forza alla Dogana di Ravenna sono aumentate da 58 (minimo storico toccato lo scorso anno) alle attuali 73". Ma va precisato tuttavia come "questa decisione non sia dovuta alla riorganizzazione, in quanto già in precedenza era previsto un aumento del personale. Con molta probabilità il processo già in essere è stato velocizzato dalle istanze degli operatori del settore e dalle proteste nell’attuazione della riorganizzazione".

Riparbelli sottolinea il nodo delle responsabilità: "Nonostante la mancanza delle nomine, bisogna fare un elogio ai funzionari che dalla partenza della sperimentazione hanno ricoperto il proprio ruolo senza avere avuto un’ufficialità da parte della Dogana centrale di Roma non creando disservizi all’operatività degli uffici". Resta però aperto un fronte imminente, legato alla nuova stazione marittima a Porto Corsini operativa da maggio del prossimo anno: "Tra le criticità presenti – conclude Di Tommaso - rimane alta l’attenzione alla prossima stagione delle crociere che, sulla carta, prevede un aumento consistente delle toccate e, di conseguenza, un impegno sempre più gravoso per i funzionari della Dogana".

Maria Vittoria Venturelli