Diafaldi e Lionetti alla Quintana di Foligno

Fine settimana importante per i cavalieri giostratori. Si disputerà oggi l’edizione in notturna della Quintana di Foligno. Due i faentini in lizza. Il forte Marco Diafaldi, 36 anni, attuale prima monta del Rione Verde, correrà per il Rione Cassero: sostituirà Luca Innocenzi che ha fatto un passo indietro dopo i noti fatti accaduti domenica scorsa durante le ultime prove. Gli è stato comminato un Daspo e non potrà correre neppure a settembre la Giostra della Rivincita. Diafaldi ha già corso 8 volte a Foligno, miglior piazzamento un terzo posto. È cavaliere esperto e blasonato e vanta oltre 20 successi nelle giostre d’Italia. Ci sarà anche il giovane Nicholas Lionetti, reduce dal secondo posto per soli 7 centesimi di secondo nella Giostra della Rivincita del settembre scorso e vinta dal folignate Massimo Gubbini. L’ultimo faentino a vincere a Foligno è stato Willer Giacomoni 19 anni fa. La gara si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook della Quintana. Domani si disputerà anche il Palio dei Borgia a Nepi (Vt) dove gareggerà Alberto Liverani che ha vinto domenica scorsa all’Ippodromo di Ferrara la 2ª Tappa Interregionale Campionato Giostra all’Anello valevole per il campionato Toscana e Emilia Romagna.

g.g.