Diagnosi errata, cane morto. Il giudice: "Non è reato"

Una diagnosi sbagliata e di conseguenza un medicinale non appropriato, peraltro somministrato a un dosaggio troppo alto. Uguale a sofferenze del cane in questione fino alla morte e a ulteriori inutili spese per il proprietario. Ma "nell’attuale ordinamento non è prevista una fattispecie incriminatoria per omicidio colposo di un animale". E così il caso nei giorni scorsi è stato archiviato.

La denuncia, contro ignoti, per maltrattamento di animali, e la successiva opposizione alla richiesta di archiviazione, erano partite dalla proprietaria del cane tutelata dagli avvocati Elena Guerri ed Eleonora Sgrò. La storia era quella di un Golden retriever a cui la padrona aveva evidentemente voluto molto bene provando di tutto per farlo stare meglio. La bestiola era rimasta ricoverata in una clinica veterinaria ravennate dal 19 al 26 luglio 2021 per un Tac che escludesse patologie dell’apparato gastrointestinale. E la dottoressa - si legge nel documento - aveva in effetti escluso tali patologie ipotizzando che ci si trovasse davanti a un caso di miastenia, malattia cronica autoimmune che coinvolge la giunzione neuromuscolare. E così aveva iniziato a somministrare un farmaco specifico. Il 24 luglio però la padrona aveva notato che il suo cane era disorientato, barcollava e non riusciva nemmeno ad alzare la zampa per i suoi bisogni. Al momento delle dimissioni del 26 luglio era apparso addirittura sotto choc e per giunta era pure claudicante. E allora era stato coinvolto il direttore della struttura il quale avrebbe ammesso che la zoppia era stata provocata da un urto.

La bestiola era stata dimessa: ma dopo qualche giorno appariva come catatonica: ecco che allora si erano rivolti alla sua veterinaria la quale aveva ridotto il farmaco alla metà del dosaggio iniziale. Ma nemmeno così il cane aveva smesso di zoppicare e di perdere peso. Ecco che allora era stato portato sia al polo neurologico di San Marino che già lo seguiva in quanto da anni quel Golden soffriva di epilessia. Che al dipartimento clinico veterinario di Bologna. E, anche attraverso l’autopsia eseguita dopo il decesso arrivato il 7 ottobre di quello stesso anno, era emerso che il cane aveva in effetti problemi gastrointestinali e non la miastenia; che la somministrazione del farmaco era stata di 2-3 volte superiore alle dosi consigliate e che, se non dimezzata, lo avrebbe ucciso; infine che la zoppia non era stata causata da nessuna delle malattie di cui soffriva.

Il gip Corrado Schiaretti, dopo avere rilevato che se anche, "come assai verosimile, fosse tutto vero quanto lamentato" in denuncia, "in questo caso non si può ipotizzare né il reato di uccisione né di maltrattamento di animale" visto che sono "ipotesi dolose". E l’omicidio colposo di animale ancora non esiste come reato. Per il resto, "eventuali valutazioni sulla scarsa tutela del sistema giuridico dei confronti degli animali e della sensibilità verso gli animali, non costituiscono argomenti spendibili in sede giudiziale".