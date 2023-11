"Dialogo aperto anche fuori dalla maggioranza"

Un progetto ampio, allargato, capace di guardare anche oltre il medio periodo. È quello che il Partito Democratico sta preparando, in vista delle prossime elezioni amministrative a Lugo. Il primo bacino di riferimento è quello offerto dalle forze di centrosinistra con le quali ha condiviso la maggioranza politica. "Abbiamo avviato un dialogo aperto a tutte le forze politiche e alla città" spiega il segretario Pd di Lugo, Gianmarco Rossato. "Le prime interlocutrici sono state le forze politiche che hanno composto la maggioranza in questi anni fra cui la lista civica Insieme per Lugo, il cui contributo è stato fondamentale in questi anni all’interno del consiglio e della maggioranza. Allo stesso modo – continua – riconosciamo il valore del percorso intrapreso da altre forze politiche anche al di fuori di questo perimetro, politiche e civiche, che in questi anni si sono impegnate nel consiglio comunale e in città per rappresentare le istanze dei cittadini, e penso in particolare al Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione e al progetto Per La Buona Politica".

Varie le sfide sulle quali il futuro candidato, ancora da definire anche se – precisa Rossato – "stiamo chiudendo la cornice", concentrerà la sua proposta. "Penso alla sfida ambientale ad esempio, che passa da azioni globali ma anche da una consapevolezza dei singoli e da interventi locali. Aggiungo la protezione e il rilancio dei servizi direttamente erogati dal Comune o da altri enti che – continua Rossato – purtroppo, a volte, stanno perdendo prossimità. Anche il tema del territorio è fondamentale: da una parte abbiamo la necessità di riavvicinare centro e frazioni, che in alcuni casi hanno perso attrattività, dall’altra serve dare un nuovo impulso all’Unione dei comuni che è l’unica risposta strategica per un territorio cosi ampio".

Per gli slogan è ancora presto, ma la convinzione che unisce il Pd è che il tempo per cambiare rotta e rompere la tradizione che dal dopoguerra ha affidato il governo locale al centrosinistra, non sia ancora arrivato. "Il centrosinistra ha governato questo territorio perché ha saputo rappresentare e dare risposte ai bisogni di crescita, sviluppo e coesione sociale dei cittadini di Lugo. Anche per il futuro – aggiunge Rossato – lavoreremo per dare rappresentanza a bisogni, idee e valori dei lughesi e a costruire una proposta politica e di programma all’altezza delle nuove sfide, su cui raccogliere fiducia e consenso". "Il nostro – conclude – sarà un messaggio innovativo di un territorio che si sente in grado di affrontare le grandi sfide che indicavo sopra e che ha ben chiaro dove vuole andare, verso un futuro sostenibile e dove si lavora per diminuire le diseguaglianze non per aumentarle, dove chi è in difficoltà economica non viene ostracizzato o colpevolizzato ma aiutato".

Monia Savioli