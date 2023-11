Dialogo Carini. Montalbini

Nuovo appuntamento con ‘I sabati della Rocca-radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati’. La rassegna, curata da Ivano Mazzani, prevede, alle ore 18 presso il Fulèr della Rocca Brancaleone, l’incontro ’The art is on the table: viaggio radiofonico nell’arte contemporanea’.

Nicola Montalbini (artista e disegnatore) dialogherà con Alessandra Carini (Galleria Mag). I due autori, con un linguaggio informale, accompagneranno lo spettatore nel mondo dell’arte contemporanea.