Dialogo e spettacolo sul ’ritiro sociale’

Vertevano sul tema del ritiro sociale le due iniziative, organizzate dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, tenutesi rispettivamente al Liceo e al Polo tecnico professionale di Lugo. Iniziative pensate per condividere con gli studenti una riflessione sul ritiro sociale, un fenomeno relativamente recente – noto con un termine giapponese anche come ’hikikomori’ - ma che già riguarda circa 100mila giovani in Italia che abbandanano la vita sociale, lo studio, il lavoro e le relazioni amicali. Lo scorso venerdì il Liceo di Lugo ha ospitato ‘Stanze’, un incontro-spettacolo di improvvisazione teatrale finalizzato al dialogo con gli studenti rispetto alle tematiche di disagio e ritiro sociale. ‘Stanze’ è uno spettacolo per due attori, Francesco Bentini e Graziano Garavini, le cui scene sono musicate dalla pianista Silvia Valtieri. L’intervento ha previsto momenti di scambio e di dialogo con gli studenti. Al Polo tecnico professionale di Lugo è stato invece presentato lo spettacolo ‘Fuori- un viaggio intenso e crudo nel mondo del ritiro sociale’ (tenutosi anche per il pubblico al teatro comunale di Conselice il 5 maggio). Lo spettacolo è ideato e messo in scena dagli attori e dagli educatori di Cipiesse - Energie educative, una cooperativa sociale di Reggio Emilia che si occupa del tema da anni.

lu. sca.