Dialogo sull’arte tra Bravura e Maggio al Circolo dei Forestieri

Alle 18.30, presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri (via Corrado Ricci), conversazione fra Marco Bravura e il critico d’arte Luca Maggio. L’artista ravennate, noto tra l’altro per aver realizzato la fontana monumentale in mosaico Ardea purpurea, ripercorrerà il suo iter creativo, a metà fra "una sorta di incessante e seducente inno alla vita e un aspetto più critico e sociale, talvolta non privo di ironia", concentrandosi in particolare sugli ultimi quindici anni trascorsi in Russia. L’incontro è organizzato da Carp Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con lo Spazio Espositivo Pallavicini 22 Art Gallery e con l’ Archivio Collezione Ghigi-Pagnani.