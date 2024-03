Dialogo tra Musini ed Emiliani

Oggi alle 16.30 alla Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna appuntamento con la scrittrice Daniela Musini, che sarà in dialogo con Lisa Emiliani in un incontro dal titolo "Le immortali: 99 donne che hanno conquistato il mondo", che avrà come protagonista il suo trittico letterario edito da Piemme, Le Magnifiche, Le Indomabili e Le Incantatrici. Trittico che racchiude appunto novantanove biografie di donne di tutti i tempi che con le loro scelte, le loro capacità e il loro coraggio si sono guadagnate l’immortalità. La presentazione sarà contornata da foto sulle “Dive e divine“, visitabile fino al 24 marzo, sabato e domenica 10-13 e 15-18.