"Diamo fiducia ai giovani"

Marcello Paolucci, titolare con il fratello Andrea dell’Amsterdam Pub di Marina di Ravenna, che aprirà l’11 aprile, dice: "Noi puntiamo sui giovani. Ci piace dare fiducia anche a chi non ha molta esperienza, perché crediamo che tendano a impegnarsi di più. Ad esempio, quest’anno alle pizze ci sarà un 22enne. Trovare il personale non è facile; in questo momento siamo circa all’80%. Ci manca ancora qualcuno. In generale, credo che per noi sia un po’ più facile rispetto che agli stabilimenti balneari, perché apriamo all’orario aperitivo. E poi si è creata una bella comunità: molti nostri ex dipendenti ci hanno consigliati ai loro amici, che poi sono venuti qui a lavorare".