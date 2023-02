"Diamo priorità alla scuola Gli alberi li ripiantiamo altrove"

O i soldi o gli alberi. Questa in sintesi la risposta indiretta del sindaco Davide Ranalli (foto), durante la presentazione del bilancio di previsione 2023-2025 a quanti hanno sollevato il problema del taglio degli alberi nell’area di Largo Corelli in cui è prevista, su via Lorenzo Da Ponte, la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia. Finanziata con 3 milioni di euro del PNRR ai quali si aggiungono i 300 mila euro riconosciuti per la progettazione, la scuola sarà edificata su un unico piano di circa 1400 metri quadri nel quale si apriranno le cinque sezioni circondate da un’area esterna di circa 4000 metri quadri.

La struttura sarà realizzata secondo i dettami dell’ecosostenibilità e, per questo, dotata di impianto solare e geotermico per la produzione di acqua calda, riscaldamento a pannelli a irraggiamento nel pavimento e impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Per ricavare lo spazio necessario in cui farla sorgere, sarà necessario abbattere alcuni alberi, 28 per la precisione. La scelta è stata criticata da diversi cittadini che hanno affidato il loro dissenso ai canali social scrivendo come, dal loro punto di vista, la propensione ambientalista del progetto mal si adatti alla scelta di sacrificare alberi invitando l’amministrazione a cercare altrove il giusto spazio per realizzare la scuola. "Le risorse del PNRR sono state rese disponibili per il completamento del polo di Largo Corelli dove già esiste il nido – sottolinea il sindaco –. Pertanto, con la nuova scuola dell’infanzia da realizzare entro il 2023, andremo a creare un polo dedicato alla fascia 0-6 anni. E’ una condizione che non può essere superabile tramite la ricerca di altri luoghi. Noi siamo particolarmente sensibili al tema del verde. Per questo cercheremo di rimediare, piantando, da altre parti, il doppio degli alberi che andremo a togliere".

La conversione ambientalista, interesserà anche altre due parti della città, piazza 1° maggio e l’area dell’ex Consorzio. Nel primo caso, l’idea è di rendere lo spazio attualmente adibito a parcheggio, completamente pedonale sulla scorta di quanto è successo in Piazza Savonarola. Nel secondo caso si tratterà di trasformare l’area dell’ex Consorzio in un grande parcheggio scambiatore dedicato in particolare al bike sharing.

Monia Savioli