Diario sonoro per Tempest

Oggi alle 16.30 e domani alle 15 Fèsta, a cura di E Production, innesta la sua proposta artistica negli spazi del Mar, il Museo d’Arte della Città di Ravenna con due interventi di Bluemotion. La rassegna di teatro, musica, danza, installazioni e incontri prosegue con un dittico composto dalla video-installazione “Hold your ownTiresias, B side - istantanee dai molti passati” e dall’installazione audio da ascoltare in cuffia “Nata vicino ai fantasmi. Nata tempesta” del collettivo romano Bluemotion guidato dalla regista Giorgina Pi. Le due esperienze sono tematicamente intrecciate e si sviluppano intorno alla lunga ricerca che Bluemotion percorre sull’opera di Kae Tempest– musicista e poeta non-binary, Leone d’Argento alla Biennale Teatro di Venezia nel 2021– in particolare su Hold your own, da cui è tratto lo spettacolo Tiresias (presentato in città nel 2021 da Ravenna Teatro al Rasi per la Stagione dei Teatri), che ha valso a Bluemotion due Premi Ubu, oltre a una nomination nella categoria Nuovo testo straniero Scrittura drammaturgica.

Tempest è musicista e l’aspetto sonoro è elemento imprescindibile della sua poetica e della sua opera. La preminenza delle sonorità è fatta propria da Giorgina Pi nella sua ricerca sull’artista inglese: "Da quando ho iniziato ad amare Kae Tempest la mia vita si è riempita ulteriormente di suoni". Biglietto: installazione 1 euro + ingresso al Mar 5 euro.