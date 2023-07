Diawara, la voce del Mali Show tra musica e diritti

Ha qualcosa da dire, Fatoumata Diawara; “qualcosa da dire” era il titolo del suo secondo album – Fenfo in lingua bambara, una delle più diffuse in Mali – e condensava perfettamente l’inarrestabile energia espressiva di questa carismatica portabandiera della moderna scena musicale africana. La stessa energia pervade anche il nuovissimo disco ’London Ko’, uscito a maggio e coprodotto da Damon Albarn (sì, quello dei Blur e dei Gorillaz): oggi alle 21.30, Fatoumata Diawara illumina con ’London Ko’ la prima delle due notti a Palazzo San Giacomo di Russi. Capace di alternare blues e funk, rock e afro-pop, jazz e la tradizione wassoulou dell’Africa occidentale, ritmi di danza e classici rivisitati, Fatoumata Diawara canta della condizione femminile nella società africana, dell’emigrazione, del pericolo del fondamentalismo, della povertà – ma anche e sempre di un possibile e gioioso futuro.

Al suo fianco in palcoscenico Juan Finger al basso, Jurandir Santa alla chitarra, Fernando Tejero alle tastiere e Willy Ombe alla batteria. L’appuntamento con Fatoumata Diawara è possibile grazie a Locauto Group. Negli anni Diawara ha inciso con Bobby Womack e Herbie Hancock, si è esibita a Glastonbury e alla Carnegie Hall, è stata in tour con Roberto Fonseca, ha costituito un super-gruppo dell’Africa occidentale per una canzone che invoca la pace, si è unita all’Africa Express di Damon Albarn fino a condividere il palcoscenico con Sir Paul McCartney.

E ancora: ha fatto parte del cast del film Timbuktu (2014), in concorso a Cannes, e ha partecipato alle campagne contro il traffico di esseri umani in Libia. Palazzo San Giacomo raddoppia sabato, dalle 20, con ’Un rave classico’, un’avventura musicale con l’Orchestra Notturna Clandestina di Enrico Melozzi e ospiti come Giovanni Sollima e Niccolò Fabi. Per entrambe le serate, il pubblico avrà l’opportunità di apprezzare la tradizione culinaria del territorio, rappresentata dagli stand dei cappelletti e della piadina aperti dalle 19.30.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org; biglietti: posto in piedi 20 euro; under 18: 5 euro