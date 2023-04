Diciamo no al consiglio comunale sull’Ucraina

Esprimiamo un netto dissenso a proposito di una convocazione straordinaria del consiglio comunale dedicato alla resistenza ucraina concomitante alla celebrazione ravennate della liberazione dal nazifascismo. Fra i combattenti ucraini ci sono forze politiche e militari come il battaglione Azov e altre che si richiamano al nazismo dalle quali nessuno s’è dissociato.

La Consulta Provinciale

Antifascista di Ravenna

Ciclabile a Madonna dell’Albero, lavori da sbloccare

La questione relativa alla ciclabile per collegare Madonna dell’Albero alla città, con un percorso che si snoda tra i campi e arriva fino Ponte Nuovo si trascina da anni. Infatti, completato il primo stralcio nel 2017, il secondo è stato bloccato a causa di un ricorso al Tar da parte di un privato. In tempi recenti è intervenuta una sentenza del Tar che parla espressamente di ’ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse’. Quest’opera è fondamentale e assai attesa, visto che comporta significative ricadute per le comunità coinvolte. È dunque molto importante che vengano sbloccati definitivamente i lavori, con una tempistica dettagliata, anche in considerazione dei costi, senz’altro oggi superiori ai 650.000 euro previsti nel 2018.

Gianmarco Buzzi

consigliere Pd