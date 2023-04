"Diciamo no alla produzione in serie"

Fondata nel 1855, Manifattura Ravennate è una rarità, non solo per gli oltre 160 anni di storia, ma anche perché attualmente gestita da ben tre diverse generazioni: Giuliano Turchetti, in rappresentanza della quinta, Manrico della sesta e Francesco della settima. Non è dunque solo la storia di un’azienda, ma di una famiglia che ha fatto della passione per il legno e dell’artigianalità un punto di forza, capace di resistere alle molteplici vicissitudini del mercato. Tutto è iniziato a metà dell’Ottocento con Sebastiano Turchetti e suo figlio Francesco che hanno fondato la falegnameria partendo da una piccola abitazione di famiglia.

In seguito è stato Francesco a incrementare l’attività grazie alle prime rudimentali macchine, e poi il figlio Carlo a farla prosperare: è stato quest’ultimo a decidere – nel 1892 – di staccarsi dalla famiglia e di trasferire l’azienda a Filetto, e di acquistare qualche anno dopo un lotto e nuovi macchinari per dare vita al Laboratorio della famiglia Turchetti. A proseguire il cammino è stato Giuseppe che nel 1935, per far fronte alle difficoltà della Grande Depressione, si è trasferito in Eritrea per costruire cassoni e prodotti in legno per la colonia italiana. Nell’agosto 1946 la famiglia Turchetti si è finalmente riunita, a Ravenna, riprendendo l’attività di falegnameria insieme al figlio Giuliano, all’epoca 14enne. Giuliano si è sposato nel 1955 e ha avuto quattro figli: Manrico, Maria Cristina, Maria Chiara e Marco. Mosso dallo stesso amore per il legno del padre, Manrico ha presto affiancato il padre. Nel 1976 l’azienda si è trasferita in via Baiona 53 dove si trova tuttora. Fresco di laurea in Design industriale, anche Francesco, il figlio di Manrico, è entrato presto in azienda dove si occupa di progettazione su macchinari. Appassionato di arte contemporanea, Francesco mira alla realizzazione di pezzi unici che trasmettano la preziosità della materia che lavorano unita a significati sempre più profondi. Presto partirà una nuova sezione all’interno del sito aziendale in cui si potrà assaporare questi concetti.

Consapevole dei sacrifici che la sua famiglia ha compiuto nel corso delle generazioni, sogni di poter portare più in alto di sempre la loro bandiera, unendo il prestigio all’umiltà che li rappresenta. "All’inizio ci occupavamo della realizzazione di botti per vino e di ruote per carri – racconta Manrico Turchetti –, poi di infissi, mobili e di falegnamerie in genere fino all’inizio degli anni Novanta. Più di recente ci siamo specializzazione nella produzione di infissi speciali, quali fuori misura, vetrate, oblò e molto altro, iniziando a lavorare soprattutto per conto terzi, staccandoci dalla produzione per privati e aziende. Questi ultimi dieci anni sono stati particolarmente duri, abbiamo perso tanti clienti a causa della crisi, ma ci siamo barcamenati come abbiamo potuto per non tagliare i nostri dipendenti ben formati". Dipendenti che, in questo momento, sono nove: l’ultimo arrivato è un 19 enne. "Loro sono la forza dell’azienda – ci tiene a precisare Manrico –. Questo è un mestiere che non si impara in sei mesi e ci vuole molta passione. Dopo 52 anni di esperienza, io reputo di dover imparare ancora molto. Per questo motivo non abbiamo mai lasciato nessuno indietro". Manifattura Ravennate continua a fare anche mobili su misura e lavori su progettazione, dicendo ‘no alla produzione in serie’, il che rappresenta un valore aggiunto per chi desidera qualcosa di unico. "Guardando al futuro – conclude Turchetti –, l’obiettivo è quello di aumentare la produzione a piccoli passi. Si valuta il da farsi anno per anno, cercando di capire cosa chiede il mercato. Di certo continueremo a lavorare ancora a lungo nel recupero delle abitazioni, dove c’è molta richiesta del su misura".