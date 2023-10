"Diciamo ’no’ alla pronta disponibilità"

Pugnaci, indomiti, pronti alla lotta: duecento infermieri dell’Ausl Romagna si sono radunati ieri sotto le finestre della dirigenza dell’azienda, in via De Gasperi, per dire ’no’ al progetto di pronta disponibilità che verrà presentato nell’arco di poche ore. Gli infermieri sono arrivati soprattutto da Ravenna, Faenza e Lugo, pressoché da tutti i reparti. Un volume di adesioni che ha sorpreso gli stessi rappresentanti del Nursing Up, sigla sindacale che aveva indetto la manifestazione, cui altre seguiranno a Forlì, Cesena e Rimini.

"L’autogestione di cui parla il direttore dell’Ausl Tiziano Carradori, come alternativa alla reperibilità, non può funzionare con queste carenze d’organico. E lui lo sa – ripetono al microfono, per il Nursing Up, Francesca Batani e Gianluca Gridelli –. Un piano di pronta disponibilità come questo non si era mai visto. Nel caso un paziente subisca un danno a pagare sarebbe l’infermiere che lo ha causato, e non l’Ausl che l’ha mandato in un reparto non suo. Già oggi gli infermieri vengono spremuti come limoni, pensiamo ad esempio alla quantità di ferie accumulate. La pronta disponibilità dev’essere limitata a quanto serve per garantire la continuità delle sale operatorie e della radiologia a servizio del Pronto soccorso. Dove si vuole arrivare ora? Non sappiamo nulla di questo piano: quanto costerà? Quanti infermieri dovranno essere reperibili?".Su questo fronte l’Ausl ha svelato alcuni dettagli ieri: i turni di pronta disponibilità saranno 50 giornalieri in tutta la Romagna: "Attengono a pochi casi critici – spiega l’azienda – in cui i soli correttivi organizzativi non sono sufficienti".

In piazza ieri anche il consigliere comunale Alvaro Ancisi e l’assessore Igor Gallonetto, che davanti agli infermieri si dice convinto che "serva concertazione, questi lavoratori non si sono mai tirati indietro, vanno ascoltati. Confido nell’intelligenza di tutti per trovare un accordo".

La manifestazione prende poi una piega inaspettata: la dirigente per le Relazioni sindacali Barbara Camerani scende a interloquire con gli infermieri: "Prendiamo atto delle vostre perplessità, è un vostro diritto presentare delle obiezioni, ne discuteremo nelle sedi opportune".

La piazza, con un boato, le consiglia però di presentarsi con qualcosa di più sostanzioso.

Dopo un conciliabolo con gli altri dirigenti, i rappresentati del Nursing Up vengono convocati ai piani alti dell’Ausl, per un colloquio con la direttrice amministrativa Agostina Aimola. "Le abbiamo esposto le nostre richieste: la pronta disponibilità crediamo debba essere implementata solo su base volontaria. Ci è stato detto che l’Ausl è decisa ad aprire un tavolo di trattativa". L’azienda ribadisce infatti "la più ampia disponibilità aziendale a percorrere altre soluzioni organizzative". I sindacati per il momento non accantonano alcuna ipotesi: "la mobilitazione generale è ancora al vaglio – conclude Gridelli –. Siamo pronti a scioperare".