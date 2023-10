Diciottenni in Municipio

Sono stati accolti in municipio ieri pomeriggio dall’assessore alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia quattordici ragazzi nell’ambito della cerimonia dedicata ai neo maggiorenni nati in Italia da genitori stranieri che, con il conseguimento della maggiore età, hanno ottenuto la cittadinanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 911992. I giovani, undici ragazzi e tre ragazze di origini diverse (Romania, Bosnia Herzegovina, Albania, Filippine, Nigeria, Romania, Macedonia, Ucraina, Camerun), sono nati in Italia, hanno compiuto 18 anni, non sono mai espatriati e hanno presentato richiesta di cittadinanza italiana prima dei 19 anni. I ragazzi hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione della Repubblica italiana, una bandiera dell’Italia e una dell’Europa.