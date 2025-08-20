DID MiMA Summer Edition. La danza in tutte le salse. L’evento è già sold-out

Da domani a domenica i suggestivi Magazzini del Sale di Cervia faranno da cornice al ’DID MiMa Summer Edition’, l’evento estivo firmato DIDance Lab con la direzione artistica di Silvia Frecchiami, fondatrice ed executive manager.

Quattro giornate di stage, dedicate a bambini dai 9 anni e ragazzi che amano danzare, dalla danza classica alla moderna fino all’hip hop, con la guida di professionisti di fama nazionale e internazionale come Alessandra Celentano, Carlos Diaz, Isobel Kinnear, Simone Nolasco, Daniele Sibilli, Alessio Gaudino e Little Phil.

Le lezioni saranno aperte a tutti, allievi della scuola e danzatori esterni, e verranno affiancate da momenti speciali all’aperto, con performance suggestive sotto la Torre San Michele e serate organizzate all’insegna del divertimento e dell’unione.

Con oltre 350 iscritti già confermati, l’evento si annuncia sold out. Un appuntamento importante, anche per le attività economiche del territorio, come sottolinea in una nota il Comune di Cervia. ’DID MiMa Summer Edition’, infatti, porterà "entusiasmo e ricadute positive su strutture ricettive e ristoranti della zona. Una grande occasione per vivere la danza in un clima di formazione, passione e condivisione". Per informazioni contattare: Didance.lab@gmail.com (in foto Silvia Frecchiami e Alessandra Celentano).