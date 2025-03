"Didattica ok, meno i servizi"

"A Ravenna i locali che offrono sconti per studenti sono pochi; quindi, spesso ci organizziamo in casa", racconta Caterina Cutrina, studentessa fuorisede. Poi aggiunge: "L’aula ristoro principale dell’Università è stata chiusa. Ora ne abbiamo una più piccolina, che non sempre è sufficiente. Ma soprattutto chiude alle 20, quando invece gli studenti che rimangono in biblioteca fino a chiusura potrebbero averne bisogno più tardi". La didattica, invece, per la studentessa di Scienze del Libro è soddisfacente: "Noi siamo pochi e le lezioni sono interattive. Un altro aspetto positivo è non avere le sessioni d’esame, ma gli appelli distribuiti durante tutto l’anno".