‘Die Adria’, su Tv Arte il docufilm sulla riviera romagnola

Dal Cestha di Marina di Ravenna, in cui verrà liberata una testuggine in cura al centro, al nuovo Parco del Mare di Rimini, con tappa all’area dove sorgeva l’Isola delle Rose, fino a Cattolica per l’incontro con l’ideatrice del progetto di pescheria sostenibile ‘Blueat’: sono alcuni dei punti salienti del docufilm sulla costa adriatica che sta girando in queste settimane una troupe guidata dalla regista tedesca Caroline Haertel per il canale pubblico europeo Tv Arte. Il documentario, dal titolo ‘Die Adria’ (l’Adriatico), frutto di un’attività di media relation di Apt Servizi Emilia-Romagna, andrà in onda dal 2024 nella serie ‘Arte discovery’ e il filmato resterà sulla mediateca di www.arte.tvit per 10 anni e sarà visto da oltre 5 milioni di persone in tutto il mondo. Per un paio di settimane la troupe toccherà le province della Riviera Romagnola, lungo i 110 km di costa che dai Lidi Ferraresi arrivano fino a Cattolica, per parlare di tesori naturalistici e di importanti progetti di sostenibilità della flora e fauna marina. "Partendo dalla Riserva naturale del Gran Bosco della Mesola, nel ferrarese – riferisce Apt – le riprese si concentreranno sul Parco interregionale del Delta del Po, Riserva Mab Unesco, particolare esempio di biodiversità dove l’acqua è l’assoluta protagonista. Altra tappa significativa che incarna la particolare sensibilità dell’Emilia-Romagna per la tutela dell’ambiente marino è il Cestha di Marina di Ravenna (Ravenna), Centro di ricerca sperimentale per la salvaguardia degli habitat marini".