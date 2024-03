Dieci anni di Garage Sale: "Da market dell’usato a evento di riferimento per la moda sostenibile"

Riuso sostenibile, moda circolare e consumo consapevole sono i valori che guidano il progetto del Garage Sale, il vintage market giunto quest’anno ai dieci anni di attività. Carlotta Guerra, fondatrice insieme a Ilaria Zanzi, Sandra Genova e Simona Diacci ricorda così gli esordi: "Abbiamo sempre avuto un grande amore per la moda, il vintage e il secondhand come alternative sostenibili nello stile di consumo di ogni persona. Viaggiando abbiamo visto i festival e i market di grandi metropoli europee come Londra e Berlino e abbiamo deciso di portare a Ravenna un nuovo market che non si limitasse ad essere mercatino dell’usato ma un format esperenziale ricercato, che coivolgesse il pubblico a tutto tondo con cibo locale, dj set, musica dal vivo, laboratori didattici e occasioni culturali".

Continua Guerra: "Inizialmente era un evento molto piccolo conosciuto solo tramite il passaparola tra amici ma l’idea ha avuto successo e nel tempo abbiamo avuto una partecipazione sempre maggiore. Dieci anni fa c’era già una buona sensibilità sul tema della tutela ambientale con i piccoli gesti quotidiani, oggi sempre più persone vi fanno attenzione perchè ormai ci troviamo praticamente in emergenza. Il pubblico del Garage Sale è piuttosto variegato, passeggiando si possono incontrare bambini che ascoltano le letture del progetto Nati per Leggere, ragazzi che danno nuova vita ai loro abiti usati, signore alla ricerca di borse vintage firmate, creativi che fanno conoscere la propria arte ai visitatori".

Un market etico diventato ormai punto di riferimento per lo shopping consapevole nel ravennate, una fucina creativa che, con i suoi 70/90 espositori per data, propone tendenze in contrapposizione al fast fashion e riscuote grande successo: ad ogni appuntamento si registra un’affluenza che va dalle 2000 alle 3000 presenze. Carlotta Guerra prosegue: "La nostra associazione, Norma Aps, ha la residenza artistica presso Artificerie Almagià quindi è da questo luogo che siamo partiti ed è qui che organizziamo la maggior parte degli appuntamenti del Garage Sale ma negli anni abbiamo collaborato con i vari enti territoriali proponendo delle date anche in altre città come Cesena, Forlì e Bagnacavallo oppure in occasione di festival come Ammutinamenti e Beaches Brew".

Ci sono già in programma nuovi appuntamenti e progetti: "Nel weekend del 6 e 7 aprile durante il Garage Sale – spiega – ci sarà anche ’Misto, il music market che non c’era’ un evento per appassionati di musica alla sua seconda edizione. Nelle due giornate si potranno acquistare vinili, strumenti musicali, ascoltare musica e conoscere la storia della musica con tanti eventi collaterali. Poi definiremo il calendario estivo e sappiamo già che parteciperemo ad ottobre al festival di San Michele. In tutti i nostri eventi abbiamo una particolare attenzione ai giovani, la mission dell’associazione è proprio stimolare l’aggregazione giovanile per veicolare contenuti culturali".

Valeria Bellante