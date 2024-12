Dieci anni dopo il naufragio: "Gokbel, avanti tutta per favore". Poi il drammatico scontro

Ventotto dicembre di dieci anni fa, domenica. Nei tg del mattino irrompono due notizie. Perché c’è un volo - l’Indonesia AirAsia 8501 – che, prima di atterrare a Singapore, è sparito dai radar con 162 persone a bordo: nessuna sopravviverà allo schianto in mare. E c’è un traghetto – il Norman Atlantic – che ha preso fuoco nel canale di Otranto: saranno 11 i morti e 19 i dispersi. A Ravenna fa freddo: è da giorni che le temperature solleticano lo zero e le previsioni promettono neve. Nessuno può ancora immaginare che anche la città dei mosaici a breve irromperà nei tg del mattino con una storia di mare e morte.

Sono le 8.30. Le acque davanti al porto sono agitate, il vento è a raffiche anche se da queste parti si sono viste burrasche peggiori. A un certo punto accade pure che a improvvisi banchi di nebbia si sovrapponga una estemporanea quanto fitta nevicata. Niente di indimenticabile, certo: se non fosse che là fuori ci sono due navi. C’è il cargo generale turco ‘Gokbel’ con a bordo 11 membri d’equipaggio: è arrivato da Salerno per scaricare fertilizzanti a Ravenna. E c’è il mercantile ‘Lady Aziza’, bandiera del Belize ed equipaggio siriano: sta uscendo dal portocanale con prora diretta verso Porto Nogaro dopo avere scaricato concimi. Le due navi si trovano a circa tre miglia al largo: più o meno come correre 14 volte attorno a un campo da calcio. Gli strumenti di bordo funzionano: attraverso quelli, i comandanti dovrebbero già potersi vedere. E se questo fosse un romanzo, nessuno potrebbe prevederne il finale. Perché le navi non sono mica auto da corsa, tantomeno aerei. Scivolano lente su un mare sufficientemente spazioso per tutte e due. Eppure alle 8.40 sono pericolosamente vicine, anzi vicinissime. E manovrare il timone di un bestione di tonnellate di stazza, non è come assestare su un volante qualche colpetto di correzione della traiettoria. Il Gokbel – accerterà l’inchiesta del ministero dei trasporti turco – sta viaggiando a bassa velocità anche per l’uso di un carburante a basso rendimento. Ma dal Lady Aziza non sembrano essersi ancora accorti della presenza dei colleghi turchi: alla sala macchine arriva l’ordine di aumentare l’andatura a 13 nodi, poco più di 24 km all’ora. Mancano meno di tre minuti all’impatto. Le prue si avvicinano sullo stesso asse in una drammatica sequenza registrata dal vdr, il voyage data recorder: una sorta di scatola nera di bordo. Forse entrambe le navi pensano che sarà l’altra a correggere la rotta quel tanto che basta, chissà.

Un minuto all’impatto. I turchi si fanno avanti sulle frequenze di ascolto dei piloti del porto: "Avanti Gokbel, a che velocità state andando?", chiede una voce in radio. "A 4,2 nodi". "Qual è la vostra rotta?". "297". "Avanti tutta per favore". L’impatto arriva di lì a breve: è devastante e a quel punto inevitabile. Il rumore è quello di un disco di vinile scorticato da un coltello appuntito e amplificato da potenti casse; le grida di disperazione dei turchi e le sirene di allarme stentano a galleggiare sopra a quel frastuono: "Siamo entrati in collisione. Aiuto! Stiamo affondando, presto!", urla il comandante aggrappandosi alla radio. Il Gokbel, centrato in pieno sulla murata di sinistra, sta colando a picco in un mare freddo e agitato. A quel punto si fa avanti anche l’altro mercantile: "Ravenna piloti da Aziza...Abbiamo fatto una collisione con un’altra nave". Le voci si sovrappongono, l’allarme è massimo ma i soccorsi, con quelle condi-meteo, nonostante gli sforzi fanno fatica ad arrivare. Attorno alle 9.30 ecco le prime imbarcazioni: cinque marinai turchi vengono salvati e portati in ospedale. Due cadaveri vengono recuperati. Degli altri quattro dispersi, saranno tre i corpi recuperati alla spicciolata nei mesi successivi dopo essere stati trascinati dalle correnti verso sud fino a Fano. Uno non verrà mai ritrovato. Il bilancio definitivo restituirà insomma sei morti, compreso il comandante. Illesi i 9 marittimi sul Lady Aziza. Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Stefano Stargiotti, c’è stato un concorso di colpa tra comandanti: quello siriano il 23 maggio 2018, dopo essere rientrato in Siria, patteggerà due anni e 10 mesi per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. Per il pm non aveva predisposto adeguati sistemi di vedetta, non aveva usato segnalazioni sonore e aveva tenuto una velocità non adeguata alle condizioni di quella mattina. A fare il resto, la manovra di ingresso del Gokbel nella rada di Ravenna. E poi ancora nebbia e vento. Il relitto del mercantile turco verrà recuperato l’anno dopo e trainato verso la Turchia. Il Lady Aziza, finito sotto sequestro, se lo aggiudicherà all’asta per 650 mila euro un broker inglese. E, dopo avere cambiato nome (Yahya Junior) e bandiera (Togo), salperà nel luglio 2018 alla volta dei cantieri di Alessandria d’Egitto. Anche lui scomparso per sempre da questa storia di mare e morte, come il marittimo turco mai ritrovato.

