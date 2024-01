Dieci anni senza. Guido Leotta. E 4 mesi con lui

"Un ricordo lungo quasi quattro mesi": è un vero e proprio calendario di eventi quello messo a punto da amici e collaboratori a dieci anni dalla scomparsa di Guido Leotta – "scrittore, editore, musicista e agitatore culturale" – avvenuta il 2 febbraio del 2014.

"Pesa la sua assenza nel panorama culturale di Faenza e della Romagna intera – scrive l’amico e sodale Renzo Bertaccini –. Con Guido abbiamo compiuto molti passi insieme, dalla apertura della Libreria Moby Dick nel 1986, ai primi volumi della casa editrice omonima. Un pezzo di vita, in mezzo ai libri e alla cultura. Noi siamo ancora qui e cerchiamo di ‘tenere botta’ anche per quelli che non ci sono più. Nel libro ‘La cultura nella città’, il professor Alessandro Montevecchi segnalava a Faenza ‘l’opera di una nuova generazione omogenea per vivacità intellettuale e per interessi, che a partire dal 1985 si era raccolta intorno alla rivista quadrimestrale Tratti’. Una nuova generazione particolarmente attenta alle lingue straniere, soprattutto quelle minori, e al dialetto romagnolo, e che manifestava ‘l’intenzione di fare della comunicazione letteraria anche un momento libero di contatto fra esperienze diverse e di democratica valorizzazione delle culture minoritarie’. I principali artefici di questo progetto sono stati Guido Leotta e Giovanni Nadiani, che ci ha lasciato nel 2016. Con la loro scomparsa si è interrotta una delle esperienze culturali più stimolanti e significative a cavallo tra Novecento e Duemila in Romagna".

Quello dedicata a Leotta sarà una rassegna che comincerà il 2 febbraio e proseguirà fino al 2 maggio, giorno in cui l’editore avrebbe compiuto gli anni, "nel nome dei molti interessi di Guido, dalla poesia alla narrativa, dal teatro alla musica, e anche allo sport". Si comincia appunto venerdì 2 febbraio alle 18 alla Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi 4, con la mostra dei disegni originali di Vania Bellosi e di Alberto Zannoni nelle copertine dell’editore Mobydick.

A seguire ‘Il lanciatore del peso e altre storie di sport’, nelle parole di Vito Sami. Un mese dopo, il 2 marzo, alle 21, alla Casa del Teatro di via Oberdan, sarà la volta del jazz dei Faxtet, seguito da un incontro con i poeti e traduttori Giuseppe Bellosi, Adele D’Arcangelo, Mario Giosa, Cesare Ricciotti, Daniele Serafini, Nevio Spadoni e Lara Strada. Il Rione Verde, il 2 aprile, sempre alle 21, sarà teatro della presentazione della nuova edizione di ‘Brevemente’, raccolta di racconti brevissimi, a firma fra gli altri di Eraldo Baldini, Marcello Fois, Carlo Lucarelli, Gian Ruggero Manzoni. La rassegna si chiuderà il 2 maggio alla Casa del teatro con ‘Kabarett ‘24 – Dedicato a Guido’: letture e parole a cura di Teatro Due Mondi.

Filippo Donati