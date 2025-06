Dieci anni senza la voce di Emilio Molducci

Ricorderei Emilio Molducci, di cui è da poco passato il decimo anniversario dalla scomparsa, associandolo al programma radiofonico che ha condotto per anni: ’Tutti al trebbo’, classico del martedì sera su Ravegnana Radio.’“Il trebbo’ era una “serata in amicizia”, come recitava l’introduzione dopo la sigla.

Molducci proponeva un tema di discussione, in genere con richiami religiosi, ma non necessariamente, e le persone da casa iniziavano a dar vita a questo piccolo ritrovo virtuale. Le telefonate provenivano dalle località allora coperte dalle frequenze, anche da Forlì. Il pubblico era quel che si dice ’di veri affezionati’. Raramente mancava qualcuno.

C’erano quelli che parlavano del tema in senso religioso, chi collegandosi a detti o usanze di un tempo. A volte era un po’ difficile per Molducci passare a un’altra telefonata, ma il suo garbo rimase costantemente avanti a tutto. E c’era un’anziana col pallino del canto, che alla discussione doveva sempre anteporre 30 secondi delle sue simpatiche esibizioni. Come dicevo il garbo di Molducci era un tratto distintivo. Come la sua voce, indimenticabile per chi lo ha conosciuto. Mi fece visitare gli studi della radio, oggi chiusa ormai da tre anni, un sabato mattina del 2006. E non dirò, ora: "Tempi andati", bensì: "Parola per parola". Ricordo infatti tutto. Quasi fosse un giorno del presente.

Matteo F. Camerani