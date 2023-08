Dieci auto vandalizzate in strada Denunciati tre giovani bolognesi

I vandali sono tornati in azione in centro a Milano Marittima. In particolare su viale Dante dove nella notte tra martedì e ieri in totale le auto danneggiate sono state una decina. Diversa la tipologia del danno inferto: tra i proprietari, c’è chi ieri mattina al risveglio si è ritrovato con un finestrino rotto, chi con un fanale spaccato o chi con la carrozzeria rigata.

Questa volta però i carabinieri della locale Compagnia a tempo di record, anche grazie all’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse per la zona, sono riusciti a identificare e a denunciare a piede libero per danneggiamenti tre sospettati (questo tipo di reato non prevede l’arresto). Si tratta di tre giovanissimi bolognesi - due 17enni e un neo-maggiorenne - venuti per trascorrere il ferragosto in riviera e che ieri avrebbero dovuto prendere la via del ritorno. I due minorenni, una volta esaurite le formalità di rito, sono invece stati riaffidati ai loro genitori. Non è chiaro cosa li abbia spinti a una simile ’impresa’ (agli inquirenti finora non hanno saputo fornire spiegazioni particolari).

Il sospetto è che magari siano stati incoraggiati nel loro raid vandalico da un certa dose di alcolici. Di fatto i militari stanno finendo di rintracciare tutti gli automobilisti colpiti: sia per ricevere le formali querele necessarie a procedere. Che per arricchire il fascicolo relativo alla richiesta danni.

In ogni modo, la notizia è subito rimbalzata sui social. C’è chi ha postato la foto del proprio finestrino sfondato (foto repertorio) ricordando come giusto la settimana prima ignoti vandali avessero rigato le auto in strada, compresa quella della figlia.