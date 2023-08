Dieci denunciati e due espulsi La polizia prosegue i controlli

Dalla stazione ferroviaria di Ravenna ai giardini Speyer, proseguendo per viale Farini fino a piazza Anita Garibaldi, proprio davanti al liceo classico ‘Dante Alighieri’. Questa è la zona passata al setaccio dagli agenti delle Volanti della Questura di Ravenna, insieme ai colleghi della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna con anche un team di cinofili e un cane antidroga. Due mesi di controlli, predisposti dal questore di Ravenna, Lucio Pennella, per vigilare sulla situazione dell’Isola San Giovanni, sorvegliata speciale da tempo essendo spesso teatro di episodi di microcriminalità.

I numeri delle attività svolte della polizia solo negli ultimi due mesi mostrano i risultati dei controlli effettuati, con l’identificazione di ben 500 persone. Dieci sono state le denunce per reati contro il patrimonio quali furti e rapine, ma non sono mancati anche decreti di espulsione emessi nei confronti di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio italiano e dediti a commettere reati. A questo proposito due stranieri sono stati accompagnati alla frontiera, in vista del rientro nei loro Paesi d’origine.

Al centro dei controlli della polizia nella zona dei giardini Speyer c’è come sempre il consumo di droga, purtroppo sempre più diffuso tra i giovani. A questo proposito gli agenti della Questura di Ravenna nelle ultime settimane hanno sequestrato due etti di hashish, sanzionando diverse persone per detenzione a uso personale di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno anche controllato diversi veicoli in sosta e in transito nella zona dell’isola San Giovanni. Sono stati circa 200 i mezzi per i quali è stata verificare, in particolare, la regolare copertura assicurativa.

Nella giornata di mercoledì è stato anche arrestato un cittadino italiano, visibilmente ubriaco, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il questore ha poi emesso un foglio di via obbligatorio, con divieto di rientro nel territorio del Comune di Ravenna per i prossimi tre anni, nei confronti di un uomo denunciato per reati contro la persona.

Ma i controlli degli agenti della questura bizantina non si fermano e proseguono senza sosta ogni giorno. L’obiettivo è quello di contrastare fenomeni di illegalità e degrado in una zona che è il biglietto da visita della città per chi arriva in treno ma che spesso, in particolare ai giardini Speyer, è al centro di episodi di spaccio o anche di degrado.

