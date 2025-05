Dieci euro per cambiare la password dello Spid

Egregio signor sindaco, anzitutto congratulazioni per la Sua elezione e tanti auguri per il Suo nuovo impegno.Ora, però, La metto subito alla prova con un problema infimo ma di grande utilità pubblica: io, ultraottantenne, sono semestralmente alle prese con quel maledetto cambio della password dello Spid (non capisco perchè ogni sei mesi e non un anno o due). Dalle farmacie non mi presento più, in quanto sempre più riluttanti e spesso ridotto a mendicare. Qualche giorno fa sono venuto a conoscenza che un noto negozio era disponibile, ovviamente dietro compenso, ad effettuare la sostituzione. Ho provveduto in tal senso e nell’arco di due/tre minuti l’addetta mi ha servito con la massima gentilezza. Seppure soddisfatto, un po’ di delusione l’ho provata al momento del pagamento: 10 euro!Signor sindaco, mi rendo conto che tra i Suoi problemi questo rasenta l’assurdo, ma Le chiedo: non potrebbe istituire un servizio in via sistematica, costante per questa incombenza magari inserendola tra le tante di qualche suo dddetto,meno oberato di lavoro presso gli uffici dell’Anagrafe ad un costo limitato a 2/3 euro? Tanti pensionati come me Le sarebbero grati.Claudio Paciarotti