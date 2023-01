Dieci giorni per raccogliere i rifiuti abbandonati

Questi sono solo alcuni dei rifiuti abbandonati in via Nizza e ripuliti ieri mattina, dopo 10 giorni. Pochi rifiuti, ma ingombranti, soprattutto dopo tanti giorni. Alcune bottiglie di olio che qualcuno aveva lasciato lì per terra hanno atteso per giorni e giorni di essere raccolte, col rischio nel frattempo di inquinare l’ambiente creando un danno.

Si dice tanto che i cittadini dovrebbero collaborare, ma poi sono gli operatori ecologici i primi a non intervenire tempestivamente di fronte a situazioni di questo tipo, che io ho provveduto a segnalare a Hera in questi giorni. Allo stesso modo non c’è tolleranza nei confronti dei cittadini che cercano di fare le cose per bene: nei giorni scorsi ho messo fuori il bidoncino dell’umido dimenticandomi di annodare il sacchetto all’interno ed è stato lasciato lì. Così non va bene, è ora che Hera faccia il proprio dovere.

Lettera firmata