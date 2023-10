Dieci saldatori per ditta di domotica

L’azienda I4M con sede a Ravenna in via Nevio Grassi, 33, che si occupa di impianti elettrici civili industriali consegnati chiavi in mano, domotica ed energie rinnovabili e che ha cantieri su tutto il territorio nazionale è alla ricerca di 10 saldatori, figure professionali da inserire nel proprio organico.

La qualifica Istat è ‘Saldatori e tagliatori a fiamma’.

Alla figura ricercata, viene richiesta un’esperienza pregressa di almeno un anno

nella mansione è l’essere automuniti. La sede principale del lavoro proposto è Ravenna.

Il tipo di contratto proposto è di lavoro dipendente e a tempo determinato. Il tipo di orario offerto è a tempo pieno.

Scadenza il 11 ottobre 2023.