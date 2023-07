Dieci studenti di S. Agata al campo estivo con i Lions

Sono dieci gli studenti che hanno partecipato gratuitamente ai camp estivi organizzati dalla British School di Lugo, grazie all’intervento di Lions e aziende locali. L’iniziativa è nata in seno al Club Lions di Lugo che ha percepito la necessità da parte delle famiglie alluvionate di Sant’Agata sul Santerno di garantire un po’ sollievo ai loro figli impegnandoli in una attività divertente e istruttiva allo stesso tempo. Così è nata la proposta, accolta con entusiasmo dalla titolare della scuola, Alessandra Ricci che ha deciso di muoversi in parallelo per garantire la copertura di altri cinque corsisti, grazie all’impegno e alla generosità di due importanti realtà produttive della zona.

"Non immaginavo di poter ottenere un riscontro così immediato – spiega –. In giro c’è molta solidarietà e questo è decisamente un valore aggiunto che rende merito al territorio". I camp estivi organizzati con la presenza di tutor madrelingua – ragazzi e ragazze provenienti dall’estero e spesso ospitati dalle famiglie della zona – sono rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie. "Quando ho parlato dell’iniziativa con la dirigente dell’Istituto Francesco d’Este di Massa Lombarda che comprende anche le scuole di Sant’Agata sul Santerno, al fine di avere il suo aiuto nella ricerca degli alunni da inserire gratuitamente, la risposta è stata immediata".

I camp estivi vengono organizzati per cinque settimane consecutive. Le iscrizioni offerte erano per una settimana di scuola. Le attività organizzate durante il giorno, miscelano divertimento e studio in modo da favorire l’apprendimento della lingua inglese. "Per tutti, quella del camp si traduce in una esperienza molto bella – sottolinea Alessandra Ricci.

"Per i ragazzi e le ragazze che partecipano, rappresenta un modo per stare insieme e apprendere divertendosi attraverso le attività ed i giochi proposti. Ai tutor invece, il corso dà l’opportunità di vivere fuori casa, spesso ospiti di famiglie, e quindi di trovarsi in contesti diversi. Per tutti è un modo per affrontare cose nuove e conoscere persone nuove. Il mio ringraziamento va quindi ai Lions e alle aziende che hanno messo a disposizione i fondi. Il loro contributo è stato determinante per avviare questa bella novità".

