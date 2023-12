Dieci telecamere entro aprile. Scuole e mercato sorvegliati

Sono in arrivo dieci nuove telecamere di videosorveglianza che saranno installate nella zona che comprende il parco della Pace, gli istituti superiori Baldini e Morigia – Perdisa, il piazzale del commercio e l’area del mercato ambulante. Ciascuna telecamera sarà dotata di quattro ottiche a 90°. Il progetto, del valore complessivo di 106.287,88 euro è stato approvato ieri dalla Giunta e redatto dal servizio Strade di concerto con la polizia locale. "È importante – spiega il vicesindaco con la delega alla sicurezza, Eugenio Fusignani – che vengano installate entro aprile, in primavera, così da poter tenere sotto controllo alcune dinamiche che non vanno sottovalutate".

Le telecamere saranno inserite nel sistema di videosorveglianza già esistente al centro elaborazione dati del Comune e saranno direttamente collegate con la centrale operativa della polizia locale. "Continuiamo a lavorare – dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici Federica Del Conte e alla Cultura Fabio Sbaraglia – per rendere sempre più sicuro, protetto e vivibile il nostro territorio, sia a tutela delle persone che del patrimonio pubblico. Con particolare riferimento a questo progetto, infatti, l’area nella quale andiamo ad intervenire merita particolare attenzione, sia perché altamente frequentata da studenti e cittadini, ricadendovi due scuole e il mercato, sia perché comprendente anche il Parco della Pace, con il suo patrimonio artistico".

E proprio il Parco della Pace, vero e proprio museo all’aperto del mosaico contemporaneo, ha subito in passato atti di vandalismo nei confronti delle opere che custodisce. Ma Fusignani, in materia di telecamere e sicurezza, sposta l’attenzione anche sul centro storico. "Bisogna intervenire – conclude – per rendere più efficaci i divieti di accesso in centro storico. I varchi presenti sono troppo spesso aggirabili se si conoscono bene le strade. Non è possibile, ad esempio, che piazza Garibaldi sia sempre piena nonostante sia nel cuore della zona a traffico limitato. Non solo, bisognerà lavorare per preservare le aree pedonali con strutture fisse che impediscano ai mezzi di entrare".