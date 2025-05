Diecimila firme per le opere anti alluvione

A Faenza, la raccolta firme lanciata dal Comitato Borgo alluvionato assieme ad altri comitati alluvionati faentini e romagnoli per chiedere tutta una serie di opere a difesa della città ha raggiunto quota 10.000. Le firme saranno consegnate a Regione Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Po e commissario straordinario Fabrizio Curcio. La richiesta è di realizzare le opere di pubblica sicurezza per tutti i comuni nel bacino dei fiumi Marzeno e Lamone. Per cominciare, le casse di espansione già previste in uno studio pubblicato nel lontano 2010. "Altra cosa da attivare subito è la previsione di aree agricole allagabili, ovviamente indenizzate, per evitare che sia il fiume a decidere dove esondare". I comitati chiedono poi il monitoraggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi.