Diemme Filtration, nuovo stabilimento nella zona industriale

Una moderna area produttiva, orientata alla sostenibilità, che rappresenta un’ulteriore e importante tappa di crescita per la Diemme Filtration, azienda lughese (parte del gruppo multinazionale tedesco Aqseptence) leader mondiale nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti di separazione solido-liquido, che impiega circa 170 dipendenti. L’inaugurazione è avvenuta venerdì alla presenza, oltre ai vertici aziendali, del presidente della Regione, Stefano Bonaccini e del sindaco di Lugo Davide Ranalli. Realizzato in poco meno di un anno, il nuovo stabilimento, che per dimensioni (150 metri di lunghezza e 76 di larghezza), tecnologia e standard ambientali rappresenta lo stato dell’arte del settore, sorge in via Gessi nella zona industriale Lugo nord. Con un’estensione di oltre 11 mila mq e una superficie del terreno su cui è stato costruito di circa 24 mila mq, è costituito da quattro campate (una dove avverrà lo stoccaggio del prodotto finito, due in cui si effettueranno gli assemblaggi meccanici, elettrici e i collaudi e una quarta che ospiterà i trattamenti superficiali). L’ampliamento degli impianti consentirà di moltiplicare l’attuale capacità produttiva e di far fronte agli impegni futuri, che includono la realizzazione di numerosi e significativi progetti di filtrazione, già in cantiere. Poco più di due anni fa il Consiglio comunale di Lugo aveva votato all’unanimità la variante urbanistica che ha permesso l’ambizioso progetto. "Oggi – ha sottolineato il sindaco Ranalli – si celebra un grande e non affatto scontato traguardo che questa azienda è riuscita a raggiungere. Un risultato che è frutto dello straordinario lavoro messo in campo, vedendo la fattiva e costante collaborazione tra azienda ed amministrazione comunale". Oltre a quelli di Ranalli e Bonaccini, la serata ha visto gli interventi (introdotti dal direttore Marketing e Comunicazione, Andrea Pezzi) di Rosario Tagliavini (ceo di Diemme Filtration), Baldassare LaGaetana (ceo di Aqseptence Group) e Andrea Giampaolo (plant manager di Diemme Filtration).

Luigi Scardovi