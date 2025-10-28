Diesel per navi da fonti rinnovabili. Ravenna primo porto a riceverlo

Ravenna e Genova sono i primi porti in Italia in cui Enilive ha reso possibile la fornitura diretta di biocarburante HVO diesel al 100% da materie prime rinnovabili destinato alla marina. Il nuovo sistema di approvvigionamento prevede consegne dirette dal deposito alle navi tramite le bettoline, una modalità che entro la fine dell’anno sarà estesa anche a Venezia. Questo garantisce una catena logistica efficiente, tracciabile e interamente dedicata alla nuova mobilità sostenibile del comparto marittimo.

Il deposito di Ravenna è stato il primo in cui Enilive ha completato i lavori necessari per la distribuzione dell’HVO marino, un passaggio che ha richiesto investimenti specifici e l’autorizzazione della dogana. Il biocarburante viene stoccato in serbatoi dedicati, denaturato e poi pompato attraverso una linea per il carico della bettolina, pronta a rifornire le navi di operatori dello shipping già legati ad accordi di fornitura. L’HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) è prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela prevalentemente da materie prime di scarto, come oli esausti da cucina, grassi animali e residui dell’industria agroalimentare. Può contribuire da subito alla decarbonizzazione del trasporto marittimo, garantendo una riduzione delle emissioni che alterano il clima dal 60% al 90% rispetto ai combustibili fossili tradizionali. Con una capacità attuale di 1,65 milioni di tonnellate all’anno, Enilive è tra i principali produttori mondiali di HVO. Oltre agli impianti italiani di Venezia e Gela, la società dispone di una bioraffineria in Louisiana (USA), gestita tramite una joint venture al 50%, e di tre nuove bioraffinerie in costruzione in Malesia, Corea del Sud e a Livorno. Entro il 2030, prevede di superare i 5 milioni di tonnellate, consolidando la propria leadership nel settore.

Maria Vittoria Venturelli