"Difendiamo l’Agenzia delle Dogane"

"Rivedere un provvedimento privo di logica (il declassamento dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna, ndr), che rischia di ostacolare le vocazioni economiche dei singoli territori e in aperta contraddizione rispetto alle stesse politiche nazionali che hanno appena riconosciuto la strategicità del porto di Ravenna". Così la risoluzione proposta della maggioranza di centrosinistra e approvata dall’Assemblea legislativa della Regione. La risoluzione è stata firmata dal consiglieri del Pd Niccolò Bosì, Eleonora Proni, Paolo Calvano, Andrea Massari, Fabrizio Castellari, Marcella Zappaterra, Andrea Costa, Maria Costi, Matteo Daffadà, Maria Laura Arduini, Lodovico Albasi, Ludovica Carla Ferrari, Anna Fornili, Elena Carletti, Valentina Ancarani, Barbara Lori, Daniele Valbonesi, Giancarlo Muzzarelli, Luca Giovanni Quintavalla, Luca Sabattini, Francesco Critelli e sottoscritto anche da Vincenzo Paldino e Giovanni Gordini (Civici con de Pascale), Lorenzo Casadei (M5S), Simona Larghetti e Paolo Burani (AVS). Nella risoluzione si critica la decisione presa lo scorso 24 gennaio dall’Agenzia delle Dogane che, ridefinendo il proprio modello territoriale, ha previsto un unico ufficio di primo livello a Bologna, cinque sedi provinciale tra il terzo e quinto livello e tre sedi che addirittura perdono la propria autonomia per diventare sezioni distaccate di altri uffici. Il primo firmatario dell’atto di indirizzo politico Niccolò Bosi (foto) ha specificato "la riorganizzazione è stata giustificata con valutazioni algoritmiche ma il declassamento generale registrato agli uffici regionali è un danno per tutto il sistema economico regionale e nazionale, oltre ad essere fortemente incoerente".