"Difese spondali fatte col fieno". La guerra tra ispettori e dirigenti

"Sulle sponde del Savio si formarono scarpate verticali, coperte dalla vegetazione e per questo pericolose perché non se ne vedevano i ciglioni. Tanto che a un certo punto sorse anche un problema di pubblica incolumità: non solo per gli agricoltori che lavoravano quei terreni con i trattori, ma anche per i tanti curiosi che andavano a vedere quelle frane, portando anche i bambini". Dalla seconda udienza dedicata alla testimonianza del tecnico ispettivo della Protezione civile, Claudio Visani, nel processo per disastro ambientale conseguente alle frane provocate – secondo la Procura – dalla costruzione nel 2015 della centrale idroelettrica di Mensa Matellica, emerge ulteriormente quanto nella Regione Emilia Romagna ci fosse una vera e propria guerra tra gli ispettori fluviali, che segnalavano continue criticità e inadempienze nei lavori di ripristino degli argini, e i loro dirigenti i quali finirono per avallare i progetti dalla committente Hydroenergy srl, società proprietaria della centrale. Verbali ispettivi e fotografie documentano, a partire dal 2016, un continuo deterioramento dell’alveo fluviale, con "erosioni anche dei 5-6 metri" per un tratto di quasi tre chilometri a monte dell’impianto idroelettrico. Colture di fragole e capezzagne finite nell’alveo, con "cumuli di terra che dal giugno 2016 collassavano". Le domande del Pm Lucrezia Ciriello hanno incalzato l’ispettore soprattutto sul progetto pilota per il ripristino di un tratto di difesa spondale di 300 metri presso un frontista, l’azienda Agostini, uno dei cinque privati che chiedono i danni come parti civili per il terreno mangiato dal fiume a causa degli emungimenti d’acqua della centrale, che provocava sbalzi repentini del livello. Lavori di difesa spondale che la committente Hydroenergy fece realizzare all’impresa Massimo Casanova "con balle di fieno tagliate". Una cosa "mai vista", ed era chiaro che "il fieno a contatto con l’acqua marcisce, e non mineralizza, come pensavano loro". Anche il pietrame utilizzato era "materiale di scarto" poiché "di pezzatura troppo piccola e disomogenea", inoltre di tre palizzate previste ne furono realizzate solo due, alla fine collassate nel fiume, "con pali di 6 metri piantati nemmeno per metà, peraltro su terreno sabbioso-limoso". A più riprese il dirigente regionale Paggi (non è tra gli otto imputati), aveva chiesto di rifare quei lavori con materiali conformi, diffidando la ditta, fino a chiedere lo stop al cantiere, soprattutto a fronte delle vibranti proteste del frontista, che continuava a subire l’erosione dei suoi terreni. Ma quelle richieste caddero nel vuoto, secondo la ricostruzione dell’ispettore idraulico Visani, anche per l’ingerenza di uno degli otto imputati in questo processo, il geometra Andrea Bezzi, delegato dal Servizio tecnico di bacino a seguire l’istruttoria. "Paggi chiese a me a e Bezzi – dice Visani – di diffidare l’impresa a rifare i lavori". Intanto era emerso che "il terreno per il ripristino, anziché prelevato da fuori, era stato scavato dall’impresa esecutrice dalle terre del frontista Agostini, che se ne lamentava con Paggi, il quale ci chiese di andare a fermare tutto e revocare il nulla osta idraulico ai lavori. Io gli dissi:, “guardi che il dirigente è lei, lei deve fermare i lavori e firmare gli atti“". La revoca non ebbe un seguito, perché i dirigenti non firmarono le determine conseguenti.

Era maggio 2017: "Quando arrivai – ha detto Visani – c’era un operaio di Casanova che mi disse che Bezzi aveva detto di non sospendere i lavori. Chiamo Bezzi e mi dice: non fermare nulla". L’ispettore era incredulo: "Arrivo in un cantiere per sospenderlo, e mi ferma uno scavatorista... Da lì io non ho più voluto contestare niente, sebbene il mio dirigente Paggi insistesse nel volere essere informato". Nel frattempo un altro ispettore idraulico, Miserocchi, era stato tagliato fuori: "Mi disse che aveva evidenziato criticità alla realizzazione delle opere". La frane sarebbero cessate solo nel 2020, quando ormai "il piano di campagna era devastato, così il suo ecosistema di flora e fauna (la beccaccia è sparita): il fiume ha poi ripreso il suo equilibrio, ma quello che è perso lo è per sempre".

Lorenzo Priviato