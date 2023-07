Diffamazione sul bar Assolto l’assessore Del Conte "Il fatto non sussiste"

Assolta "perché il fatto non sussiste", così come aveva chiesto la difesa (avvocato Ermanno Cicognani). E’ quanto nella tarda mattinata di ieri il giudice di pace Anna Maria Venturelli ha deciso per l’assessore comunale Federica Del Conte accusata di diffamazione aggravata in relazione a una vicenda che aveva riguardato la ex gestione del bar del tribunale. Il viceprocuratore onorario Annalisa Folli aveva invece chiesto la condanna a 700 euro di multa. Alla lettura della sentenza, erano presenti entrambi gli ex gestori, due coniugi ravennati tutelati dall’avvocato Nicola Montefiori (15 mila euro la richiesta di risarcimento).

La questione si era inserita nell’alveo di una vertenza civilistica avente a oggetto la richiesta di riduzione del canone di concessione del bar. In tale contesto, il 23 novembre 2021 nel corso della seduta dei lavori del consiglio, l’assessore - titolare delle deleghe Patrimonio e Urbanistica del Comune -, rispondendo a un question time del consigliere della Lega Giacomo Ercolani, aveva, secondo la gestione del locale, pronunciato frasi di tenore diffamatorio.

In particolare Ercolani chiedeva quali azioni stesse predisponendo il Comune a tutela della funzione che svolge il bar del palazzo di giustizia (ora chiuso), ossia del servizio fotocopie e vendita di marche da bollo oltre a quello tipico del bar ovvero la somministrazione delle bevande e della piccola ristorazione.

Rispondendo, l’assessore Del Conte aveva attribuito alla titolare della ditta che gestisce il bar, inadempienze anche nel periodo precedente all’emergenza da covid-19. Queste erano state le testuali parole: "Purtroppo, già da quello che è il periodo precovid iniziano a manifestarsi le prime situazioni debitorie. Quindi da subito si è manifestata una situazione chiaramente debitoria che si è protratta nel primo periodo covid ...". E sarebbero state tali frasi, riportate anche dal Carlino a resoconto del consiglio comunale, a fare arrabbiare la gestione del locale. Anche perché, secondo quanto riferito dall’avvocato Montefiori, in seguito "anche qualche fornitore del bar mostrava perplessità nei confronti della capacità della titolare di rispettare gli impegni". La decisione di presentare querela era però maturata quando "addirittura il figlio era stato beffeggiato dai compagni per avere una madre con i debiti". Il caso era così approdato davanti al giudice di pace penale, competente per questa tipologia di reati.

In arringa la difesa ha sostenuto che per natura del question time, l’assessore ha pochi minuti (nel nostro caso 4) per rispondere rispettando sintesi e chiarezza. Inoltre era assessore da 40 giorni: necessariamente faceva riferimento a uffici pubblici competenti e si era fatta fare una relazione la quale aveva attinto da più fonti, compreso l’ufficiale legale e l’agenzia Entrate, e che attestava l’esistenza di un debito antecedente al covid anche se rateizzato.