"Diffamò i capi", sindacalista condannato

Condannato per la diffamazione – tre mesi –, assolto per lo stalking su uno dei capi e per la diffusioni di atti secretati riguardavanti lo stesso. Si è chiuso così il processo a carico di Giuseppe Palladino, 62enne ex guardia giurata dell’istituto ’Cittadini dell’ordine’. La Procura chiedeva una pena di un anno di reclusione. Per il Pm Silvia Ziniti l’imputato, attraverso la sigla da lui creata – Mol, movimento dei lavoratori –, dopo essere stato licenziato aveva messo nel mirino l’istituto e in particolare il direttore tecnico attraverso volantini che affiggeva nelle bacheche, lasciandoli nelle auto di servizio dei colleghi, nonché pubblicando dure invettive sulla pagina facebook del movimento. Ne chiedeva la condanna anche per lo stalking in ragione di appostamenti sotto casa e atteggiamenti provocatori e di sfida quando lo incrociava, e l’assoluzione per il fatto di aver diffuso a una vasta platea di utenti la notizia che lo stesso aveva subito una condanna in primo grado per favoreggiamento, poi ribaltata in appello. Il giudice Antonella Guidomei ha riconosciuto 3000 euro di provvisionale – e danni da liquidare in sede civile – al direttore tecnico e all’istituto Cittadini dell’Ordine, entrambi parti civili con la tutela dell’avvocato Fabrizio Briganti. "L’istituto è leader nel settore con 42 sedi solo in Emilia Romagna", ha detto in arringa Briganti, secondo cui il Palladino avrebbe "travalicato i limiti" concessi dal diritto di critica, il tutto dopo essere stato licenziato per giusta causa. Le sue esternazioni "veementi", tese "a gettare discredito", erano veicolate a una vasta platea, altre guardie, superiori, ma anche organismi istituzionali come questura, prefettura e Guardia di finanza, chiamati poi a compiere verifiche. Tre le frasi più gravi citate, quella in cui "accosta l’istituto alla mafia", scrivendo “I Cittadini dell’Ordine ricorrono a soggetti con condanne penali per vigilare. Peccato che Totò Riina è morto e Matteo Messina Denaro è latitante, altrimenti potevano collaborare“.

La difesa dell’imputato, con l’avvocato Marco Bertozzi, ne chiedeva l’assoluzione, ritenendo non vi fosse prova che quei volantini fossero stati scritti da Palladino, dato che "la sigla Mol ha altri iscritti", e allo stesso modo i post su facebook erano pubblicati "sulla pagina del sindacato e non quella personale di Palladino". Oltre a negare la paternità di quei volantini e di quelle frasi, le stesse, "a prescindere da chi sia l’autore", per la difesa rientrerebbero nel "diritto di critica sindacale, che si inserisce nel contesto di aspre vertenze e per questo è sempre stato tutelato". Riguardo allo stalking, "gli incontri erano casuali perché Palladino portava fuori il cane ed era vicino a casa propria", e lo stress del direttore tecnico sarebbe stato dovuto "alla iniziale condanna, non al Palladino".

l. p.