Differenziata al 76%. Ritiri pure la domenica

Al contrattacco: Hera non ha aspettato la manifestazione indetta oggi dalla Lega sotto i suoi uffici di via Zaccagnini per fornire i primi risultati di un anno di raccolta differenziata porta a porta a Faenza. In un incontro avuto con l’amministrazione comunale la multiutility ha comunicato che a settembre è stata raggiunta una percentuale di rifiuti differenziati superiore al 76% del totale. "Valori in linea con l’obiettivo dell’84% che la legge regionale fissa per il nostro territorio entro il 2027", rivendica il Comune. In pochi anni l’implementazione graduale del porta a porta – nel 2018 nella zona industriale, nel 2020 nel forese, nel 2023 nell’area urbana – ha portato la differenziata ad aumentare dal misero 50% che faceva del faentino una delle maglie nere regionali in fatto di riciclo, fino all’attuale 76%. Come mai un simile balzo verso l’alto? Troppi faentini, prima dell’arrivo del porta a porta, non differenziavano i rifiuti, abituati a gettarli tutti assieme nell’indifferenziato. Alcuni correttivi verranno comunque adottati: dall’inizio del 2024, nelle zone dell’area urbana, le frequenze di raccolta della carta e della frazione di plastica e lattine passeranno dalla modalità bisettimanale a quella settimanale. Per il resto del territorio la raccolta resterà bisettimanale, ma con la possibilità di richiedere contenitori di dimensioni maggiori. Per il vetro si sta invece progettando, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, il passaggio dalla modalità di raccolta porta a porta al conferimento in cassonetti".

Novità anche sul fronte degli sfalci: "Verrà attivato un sondaggio per censire le utenze domestiche che hanno la necessità di smaltire in maniera continuativa grandi quantità di sfalci e potature, in modo da costruire, per il 2024, un servizio di ritiro specificatamente dedicato al verde. In centro storico invece, da domani, il servizio di svuotamento dei cassonetti verrà effettuato anche la domenica. "Raggiungere l’obiettivo regionale sarà una sfida, ma i primi risultati vanno nella giusta direzione – fa notare l’assessore all’Ambiente, Luca Ortolani –. Ricordiamo che smaltire i rifiuti è infatti un costo per la collettività, tenendo conto che già ora è prevista una penale per i comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi" Un primo balzo in avanti verso il fatidico 84% verrà registrato quando cesseranno gli abbandoni di rifiuti, oggi drammaticamente frequenti: anche per questo nelle ultime settimane sono stati rafforzati i controlli e le sanzioni, ed è stato attivato un servizio aggiuntivo di recupero rifiuti e di pulizia attorno alle isole ecologiche.

Filippo Donati