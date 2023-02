Differenziata, alla Fiera lo sportello informazioni

È aperta presso il Padiglione B del centro fieristico di Faenza in viale Risorgimento 3, la Casa Smeraldo, uno spazio interamente dedicato alla riorganizzazione dei servizi ambientali che

interesserà, dal 27 febbraio, la zona residenziale, di Borgo Durbecco, le frazioni (Granarolo, Reda, Errano, Borgo Tuliero, Santa Lucia) e Marzeno.

La Casa Smeraldo è un ambiente polifunzionale, all’interno del quale sono presenti operatori dedicati e numerosi servizi, che rimarrà a disposizione dei faentini delle zone sopra elencate fino al 31 marzo 2023, così da fornire consigli e supporto per guidarli verso le nuove modalità di raccolta differenziata. Presso la Casa è possibile anche ritirare i kit per il porta a porta, indispensabile per poter separare correttamente tutti i tipi di rifiuti.

ll kit per la raccolta verrà consegnato al titolare del contratto Tari, o a un suo delegato, che presenti l’apposito modulo compilato, copia del documento del delegante e documento d’identità del delegato. Il modulo di delega è già stato inviato a cittadini e imprese, ma è anche disponibile sul sito di Hera, all’indirizzo www.gruppohera.itassistenzacasaambientela-raccolta-nel-tuo-comune e selezionando il Comune di Faenza.

La Casa Smeraldo è aperta dal 13 febbraio al 12 marzo tutti i giorni (da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30), mentre dal 13 marzo al 31 marzo sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30.

Come funziona il porta a porta nelle nuove zone? Per le 18.400 utenze della zona residenziale, Borgo Durbecco, frazioni (Granarolo, Reda, Errano, Borgo Tuliero, Santa Lucia) e Marzeno il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti verrà attivato il 27 febbraio secondo il seguente schema: residenziale e località Marzeno: oltre 15.300 utenze passeranno da raccolta stradale (con raccolta porta a porta a sacco della carta in zona residenziale) a porta a porta integrale, che riguarderà tutti i tipi di riifiuti; frazioni (Granarolo, Reda, Borgo Tuliero, Errano e Santa Lucia): le circa 1800 utenze manterranno il porta a porta integrale, ma con le seguenti novità: la raccolta di carta e plastica non sarà più a sacco ma con gli appositi bidoncini utilizzati per le altre tipologie (vetro, organico e indifferenziato), le lattine non andranno più conferite nel contenitore verde del vetro ma in quello giallo della plastica. e cambierà il calendario di raccolta; - Borgo Durbecco (zona compresa tra corso Europa e viale Assirelli, la circonvallazione) per quasi 1.300 utenze, il sistema già a porta a porta misto verrà mantenuto, modificando però il calendario dei ritiri, mentre la raccolta della carta da domiciliare a sacco diventerà stradale. Inoltre, le lattine non andranno più conferite nel contenitore verde del vetro ma in quello giallo della plastica.