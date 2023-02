Differenziata, lunedì l’ultima tappa Porta a porta esteso a tutta la città

Un giorno a suo modo storico per Faenza: lunedì l’intera città passerà infatti alla raccolta differenziata con vari sistemi, completando un percorso a tappe che vide esordire più di dieci anni fa le frazioni di Granarolo, Reda e Borgo Tuliero, per poi attraversare un lungo letargo da cui ci si è ridestati nell’ultimo lustro, durante il quale sono via via passate alla differenziata le varie aree della zona industriale, la porzione sud del Borgo, e lo scorso autunno il centro storico. Lunedì a passare alla differenziata sarà in particolare tutta quella porzione di area urbana esterna al centro storico e alla porzione di Borgo Durbecco compresa tra corso Europa e la circonvallazione. Qui il sistema sarà un porta a porta integrale: i cinque bidoncini consegnati a ciascuna utenza saranno ritirati dal personale che si occupa della differenziata una volta a settimana per quanto riguarda l’indifferenziato, una ogni due settimane per vetro, plastica e lattine, carta e cartone, mentre l’umido sarà raccolto due volte a settimana. I giorni del prelievo varian da zona a zona, e per le famiglie con particolari esigenze (ad esempio la presenza di neonati o di malati) la raccolta può prevedere casi straordinari. Qualche perplessità è stata espressa...