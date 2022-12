Differenziata, superato l’obiettivo del 70%

Per la prima volta, lo scorso novembre, a Ravenna è stato superato l’obiettivo del 70% di differenziata. A comunicarlo è Hera che spiega che nel penultimo mese di quest’anno il sistema di raccolta rifiuti ha superato infatti il 72%, con aumenti medi di 10 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021 e di circa 20 punti sul 2019. L’importate risultato collettivo è stato raggiunto grazie all’impegno di circa 100 mila utenze tra cittadini e attività e al lavoro di oltre 290 operatori mediamente presenti ogni giorno sul territorio comunale per la raccolta rifiuti e l’igiene urbana. Tutte le zone del Comune contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo, in particolare dove i nuovi servizi sono partiti prima: le frazioni del forese (oltre 80%), Porto Fuori (oltre 71%) e i quartieri di frangia (oltre 74%), ma anche quelle che hanno sperimentato il nuovo sistema di raccolta, come i lidi (superato il 75% a novembre) e la zona residenziale Nord-Est (superato il 71% a novembre). Le tipologie di rifiuti che hanno registrato l’aumento più consistente alla fine del novembre scorso sono: organico (+1.780 tonnellate), plastica (+1.100 tonnellate), carta e cartone (+ 880 tonnellate), vetro (+300 tonnellate) e altre tipologie di rifiuti tra cui olii alimentari, tessili, pile e farmaci (+400 tonnellate). Il dato di sintesi in cui è evidente l’importanza del risultato raggiunto dalla comunità ravennate è la riduzione dei rifiuti indifferenziati, da smaltire in termovalorizzatore o in discarica, da inizio anno di oltre 5.700 tonnellate.

A contribuire ai risultati è stata l’introduzione dei nuovi modelli di raccolta rifiuti porta a porta misto o integrale, attivati dopo la conclusione della gara europea che ha affidato i servizi di gestione rifiuti per il Ravennate e il Cesenate al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Rti) composto da Hera, Ciclat e Formula Ambiente. Dopo l’attivazione nel forese e nelle case sparse dal maggio 2019, nei ‘quartieri di frangia’ esterni della città da novembre 2020, nei due quadranti nella zona residenziale Nord-Ovest dal 14 marzo scorso, nei Lidi dal 6 giugno e negli ultimi due quadranti della zona residenziale Sud-Est dal 21 novembre, ora tocca alle 8mila utenze del centro storico che, come comunica Hera "sarà riorganizzato dalla primavera del 2023: il periodo preciso sarà fissato dopo gli incontri con le associazioni economiche".

"Adesso – precisa l’assessore Gianandrea Baroncini –, forti di questi dati incoraggianti, è importante affinare alcuni aspetti organizzativi e non abbassare la guardia rispetto alla pulizia e al contrasto degli abbandoni sia di sacchi che di rifiuti ingombranti. Dobbiamo migliorare ancora il presidio del territorio e risolvere situazioni di cronicità soprattutto nelle zone di confine".