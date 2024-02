Difficile trasferta per il Russi a Reggio Emilia. Ma i sei risultati utili di fila sono una garanzia

Ostica trasferta in serie A2 per il Russi calcio a 5 che oggi (alle 17, Arena Sport) giocherà a Reggio Emilia contro la formazione locale, al momento terza in classifica a 2 punti dalla Dozzese, seconda. Il Russi, con la vittoria prima della sosta contro il Potenza Picena, è approdato in zona playoff, viene da sei risultati utili consecutivi.

Il programma, girone B (15ª giornata): P. Picena-Ternana (ore 15), Grosseto-Bfc (15.30), Prato-Buldog e R. Fabrica-Dozzese (ore 16), R. Emilia-Russi (ore 17). Riposa: H. Roma. Classifica: Ternana 32, Dozzese 28; R. Emilia 26; Bfc 24; P. Picena, Russi 17; R. Fabrica, H. Roma 13; Grosseto, Prato 10; Buldog 9.