Dighero al teatro di Conselice

’...Ma mai nessuno la baciò sulla bocca” (l’infausto destino della bella addormentata)’, è il titolo dello spettacolo che l’attore Ugo Dighero metterà in scena questa sera alle 21 al teatro comunale di Conselice; il testo è stato scritto assieme agli autori Marco Melloni e Stefano Benni.

Dove sono andati i capelli? Perché non posso più fare lo spuntino di mezzanotte con la peperonata? Perché una serata di gozzoviglia con gli amici prevede almeno due giorni di convalescenza? Quando un attore si rende conto che non può più interpretare Amleto per problemi di età, è il momento di farsi delle domande. Ugo Dighero, solo in scena, affronterà alcuni grandi temi del vivere, le famose domande esistenziali: Dio esiste? Si può fare a meno del denaro? È possibile comprendere la realtà nella complessità del mondo moderno?

Prenotazioni: 371 5318963 (ore 11-13 e 17-19). Intero 16, ridotto 14 speciale residenti 13. Biglietteria aperta dalle ore 19 e vivaticket.