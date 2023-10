Digitale ed export, dalla Regione contributi a fondo perduto

Confartigianato informa che con un bando di recente pubblicazione, Regione ed Unioncamere Emilia-Romagna intendono sostenere le piccole imprese della nostra regione che vogliono affrontare i mercati esteri prevedendo la concessione di contributi per un totale di 1,4 milioni di euro. Il contributo regionale va da 5.000 a 10.000 euro, con un’entità massima dell’agevolazione che non può superare il 50% delle spese ammissibili. Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica dalle ore 12 del 9 ottobre alle 14 del 27 ottobre 2023. Ulteriori informazioni e dettagli sono sul sito di Confartigianato della provincia di Ravenna www.confartigianato.ra.it